I giudici della Corte d’appello di Palermo hanno negato l’estradizione in Germania di un venticinquenne di Palma di Montechiaro, condannato a 3 anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni personali. La pena dovrà essere espiata in Italia. Il giovane, dopo la condanna pronunciata dai giudici tedeschi, si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti della squadra Mobile di Agrigento, su mandato di cattura europeo, lo avevano rintracciato e arrestato a Palma nelle settimane scorse. La Corte d’appello, accogliendo il ricorso del legale difensore, ha disposto la scarcerazione del venticinquenne.

