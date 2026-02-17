Sono partiti da Linosa gli appuntamenti del Public Program dalla mostra fotografica “Insulae Aqua. Gianni Berengo Gardin e Filippo Romano”, a cura di Alessandra Klimciuk, realizzata dal Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento con il contributo dell’Assessorato ai Beni Culturali e della Regione Siciliana. Quattro appuntamenti diffusi sul territorio tra la più piccola isola delle Pelagie, Agrigento e Porto Empedocle per approfondire i temi della mostra: un laboratorio fotografico con la scuola di Linosa, una masterclass con gli studenti del Liceo Classico e Musicale “Empedocle”, una passeggiata archeologica alla Valle dei Templi guidata da Filippo Romano e un talk alla Stazione Marittima di Porto Empedocle.

Workshop fotografico a Linosa. Si concluderà il 20 febbraio 2026 il workshop fotografico Fotomemorie isolane, curato da Alessandra Klimciuk con il coordinamento di Filippo Romano, rivolto agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” di Linosa. Il laboratorio è dedicato all’esperienza del fotografare come strumento di memoria collettiva e personale, osservando la comunità di Linosa attraverso lo sguardo e la curiosità di bambini e adolescenti. Obiettivo del progetto è educare alla creazione di un archivio della memoria familiare e sensibilizzare sull’importanza del documento fotografico come racconto del territorio e come costruzione del proprio paesaggio interiore.​

Canon sostiene il progetto e l’Istituto scolastico, mettendo a disposizione attrezzature fotografiche e tecnologia di stampa utili allo svolgimento del laboratorio, a supporto del percorso creativo e formativo degli studenti. «Sostenere un progetto che trasforma la fotografia in un linguaggio capace di unire comunità e nuove generazioni è per noi motivo di grande orgoglio. Dare ai ragazzi di Linosa strumenti e competenze reali significa offrire loro l’opportunità di raccontare il proprio territorio con uno sguardo nuovo, custodendo e valorizzando al tempo stesso la memoria visiva dell’isola. La nostra missione è permettere a chiunque di esprimersi attraverso le immagini e la stampa e, iniziative come questa, ne rappresentano l’essenza più autentica» afferma Paolo Tedeschi, Head of Communications, Corporate Marketing & Sustainability di Canon Italia.

Masterclass e Archeo Walk ad Agrigento. Il 21 e 22 febbraio 2026 Filippo Romano condurrà due giornate itineranti tra il Parco Archeologico della Valle dei Templi e il Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”.

Sabato 21 febbraio: masterclass riservata agli studenti del Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento, con curvatura archeologica.

Domenica 22 febbraio, dalle 10 alle 17: Archeo Walk, aperta a fotografi professionisti e appassionati. Una passeggiata archeologica all’interno del Parco, accompagnati e guidati da Filippo Romano, seguita da un momento di confronto ed editing in aula presso il Museo “Pietro Griffo”. Un’esperienza di formazione dedicata ai temi delle rovine, della memoria storica e del rapporto tra paesaggio archeologico e natura. Appuntamento gratuito con prenotazione obbligatoria a [email protected]

Talk a Porto Empedocle. Tra marzo e aprile 2026, presso la Stazione Marittima di Porto Empedocle, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, si terrà un talk dedicato al viaggio marittimo come esperienza culturale e umana. Tra memoria storico-archeologica e restituzione letteraria, l’incontro intende valorizzare il collegamento marittimo come gesto simbolico e strategico, capace di ricucire il legame con il mondo e restituire all’isola la sua dimensione di luogo vivo, attraversato da flussi, scambi e possibilità.

La mostra. È prorogata fino al 10 maggio 2026 la mostra “Insulae Aqua” alle Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, che porta in città la grande fotografia d’autore di Gianni Berengo Gardin e la sua ricerca inedita in bianco e nero realizzata a Linosa nel 1991, in dialogo con la ricerca contemporanea di Filippo Romano, sviluppata tra il 2021 e il 2024 appositamente per questo progetto. “Insulae Aqua” è una straordinaria testimonianza del “vivere altrove”: un progetto espositivo che racconta la relazione profonda tra uomo, paesaggio e identità, dando voce alla resilienza di una comunità isolata. Un percorso visivo e narrativo che parla di comunità, territorio, sostenibilità e memoria.

