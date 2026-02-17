A partire dalla giornata di mercoledì 18 febbraio sono previsti interventi già programmati sulla rete idrica del Comune di Canicattì e non ancora realizzati a causa delle avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato le ultime settimane. In particolare, le squadre operative interverranno: Via Regina Elena – intervento di riparazione già pianificato; Via Nuoro – ripristino perdita segnalata; Via Leonardo da Vinci – intervento tecnico sulla rete di distribuzione.

“Si tratta di lavorazioni inserite nella programmazione tecnica aziendale e non di interventi estemporanei, a conferma dell’attività costante di monitoraggio e manutenzione che stiamo svolgendo sul territorio – si legge in una nota di Aica -. Oltre agli interventi immediati, è stato predisposto un programma di riparazione su 16 perdite significative attualmente censite nel territorio comunale di Canicattì”.

Le lavorazioni verranno eseguite progressivamente nelle prossime settimane, secondo priorità tecnica, complessità dell’intervento e condizioni operative.

Aica “è pienamente consapevole delle criticità infrastrutturali della rete idrica cittadina, caratterizzata da impianti vetusti e condotte risalenti a diversi decenni fa – si legge ancora -. Proprio per questo motivo, oltre alle riparazioni puntuali, è in corso un lavoro strutturale più ampio che porterà, entro il 2026, alla realizzazione di importanti interventi di rifacimento della rete”.

La presenza di perdite sul territorio non è mai stata negata – continua la nota -. Al contrario, Aica ha sempre rappresentato con trasparenza lo stato della rete e la necessità di interventi strutturali. Ogni segnalazione viene registrata, verificata e inserita in programmazione tecnica. Tuttavia, la complessità e l’estensione della rete rendono necessario un lavoro metodico e organizzato, che richiede tempo, risorse e pianificazione”.

