Forza Italia Giovani, Giulia Randisi nuova segretaria provinciale: “Rinnovamento e spazio ai giovani”

Nuovo corso per Forza Italia Giovani in provincia di Agrigento. È Giulia Randisi la nuova segretaria provinciale del movimento giovanile azzurro. Una nomina accolta con entusiasmo dal partito, che punta su una figura giovane chiamata a mettere «passione, competenza e senso di responsabilità al servizio del territorio».

La scelta, viene sottolineato, rappresenta un momento di rinnovamento per l’organizzazione giovanile e conferma la volontà di rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita politica agrigentina. «Questa nomina – aggiunge Calogero Contino, nuovo presidente organizzativo di Forza Italia Giovani Sicilia – segna un passo importante nella crescita del movimento e nella partecipazione attiva dei giovani sul territorio».

Un aspetto particolarmente evidenziato è quello della rappresentanza femminile. L’elezione di Randisi viene infatti letta anche come un segnale di apertura verso una politica più inclusiva e moderna, capace di valorizzare il contributo delle donne nei ruoli di responsabilità.

Alla neo segretaria provinciale vanno gli auguri di buon lavoro, con la convinzione che saprà interpretare il nuovo incarico con determinazione e spirito di servizio, contribuendo allo sviluppo politico e sociale della provincia.

Intanto il movimento giovanile azzurro consolida la propria struttura in tutta la Sicilia. L’obiettivo dichiarato è quello di dare visibilità e responsabilità ai numerosi giovani che hanno aderito al partito, creando un metodo organizzativo capace di raccogliere le istanze dei nuovi iscritti e di accompagnarle in un percorso di crescita politica.

A ribadirlo è il segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Fabrizio Tantillo, che ha ufficializzato la nuova squadra dirigente regionale e gli incarichi di coordinamento nelle diverse province. «Questo assetto organizzativo – afferma – è il risultato di un percorso di confronto finalizzato a potenziare l’azione politica del movimento giovanile sull’intero territorio isolano, in linea con il lavoro svolto a livello nazionale».

Tantillo ha espresso riconoscimento al segretario nazionale Simone Leoni, sottolineandone la disponibilità e la capacità di accompagnare con equilibrio la crescita del movimento, e ha ringraziato il suo vicario Gorgui Diagne per il supporto organizzativo e politico garantito alla squadra.

Nel quadro regionale, Forza Italia Giovani rivendica una piena sinergia con l’azione di governo del presidente Renato Schifani e con il partito guidato da Marcello Caruso, impegnato – si legge nella nota – in una politica concreta di inclusione e valorizzazione delle nuove generazioni.

Un passaggio che rafforza la presenza del movimento giovanile azzurro in provincia e che apre una nuova fase per l’organizzazione agrigentina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp