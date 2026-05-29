Si è svolto questa mattina presso l’Auditorium del Plesso Gallo un convegno promosso in collaborazione con AIGA sul tema del contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Insieme con Aiga contro la violenza è il titolo del progetto che ha accompagnato gli studenti del primo biennio per tutto l’anno scolastico e la cui referente è la professoressa Galatioto. Dopo i saluti istituzionali della Dirigente, la professoressa Pisano, che ha sottolineato la cura che la nostra scuola ha nell’accompagnare i suoi studenti nella crescita psicofisica e nella prevenzione universale diffusa, sono intervenuti l’Avv. Sinaguglia, presidente Aiga sez. Ag che ha rinnovato l’impegno a continuare questa proficua interlocuzione con il nostro istituto, l’Avv. Parisi, che ha sottolineato le conseguenze penali di condotte offensive, la psicoterapeuta Marino che ha indagato le conseguenze psicologiche del fenomeno e l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Salvatore Capraro, che ha portato testimonianze concrete per sensibilizzare gli studenti. L’incontro, moderato dall’Avv. Eballi, ha visto gli interventi degli studenti delle classi prima e seconda E che hanno coinvolto in una riflessione tra pari gli alunni presenti. Chiaro il messaggio: il bullismo e il cyberbullismo si combattono se si matura la consapevolezza di non girarsi dall‘altra parte, se si infrangono i silenzi e non si resta a guardare. E questi atteggiamenti di cittadinanza attiva i nostri ragazzi li stanno già maturando.

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