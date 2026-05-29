Sabato 6 giugno, con inizio alle ore 19, in Piazza Ravanusella ad Agrigento, presso Scaro Cafè, è in programma un incontro pubblico sul tema: “Bigenitorialità e diritto di famiglia: una riforma necessaria”. L’evento, organizzato dal Comitato per la Difesa della Bigenitorialità, sarà moderato dall’operatore culturale Roberto Bruccoleri, con gli interventi del Direttore del Comitato Pietro Fattori e del vice, l’Avvocato Raffaele Mancuso.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa prima iniziativa pubblica del nostro Comitato, per affrontare temi delicati in ordine alla necessaria riforma del Diritto di Famiglia a mezzo secolo dalla entrata in vigore della Legge 51/1975, la modifica della Legge 54/2006 che ha introdotto l’affido condiviso ma senza spianare la strada all’uguaglianza genitoriale e allo scottante tema delle denunce temerarie che, specie nell’agrigentino, ha raggiunto livello allarmanti e ci costringe a sollevare un tema che, tra gli addetti ai lavori, rimane un tabù”, si legge in una nota.

Al termine, il pubblico presente potrà intervenire con domande dirette agli addetti ai lavori o per condividere la propria testimonianza.

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