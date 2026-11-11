Un ordigno rudimentale, con ogni probabilità un potente artifizio pirotecnico del tipo “cipolla”, è stato piazzato e fatto esplodere nella notte davanti alla porta dell’abitazione di un pensionato di 67 anni. L’episodio si è consumato nei pressi di piazza Attilio Regolo a Licata, a ridosso della trafficata zona del porto turistico. La deflagrazione ha annerito la porta di casa. Solo per un puro caso l’esplosione non ha provocato conseguenze ben peggiori o il ferimento di qualche passante.

Il 67enne, svegliato di soprassalto dal fortissimo rumore e accortosi del danneggiamento, si è presentato questa mattina presso la caserma dei carabinieri per denunciare formalmente l’accaduto. I militari della locale Compagnia hanno fatto scattare immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del raid, fare luce sul movente e risalire ai responsabili.

Al vaglio degli investigatori ci sarebbero già i rilievi tecnici eseguiti sul posto e le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso la fuga degli autori. Tra le varie piste battute dalle forze dell’ordine, non si esclude l’ipotesi legata a un atto vandalico o a un gioco pericoloso: qualcuno potrebbe aver provato in anticipo i botti illegali in vista della fine dell’anno.

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