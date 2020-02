Inseguita, aggredita ed azzannata da alcuni cani randagi mentre fa jogging, nella località balneare di San Leone. Una turista è rimasta ferita. Ad evitare il peggio l’intervento dei passanti, i quali, sono riusciti ad allontanare gli animali. La donna in ambulanza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per fortuna non è grave.