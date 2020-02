Jogging a Villa Bonfiglio: crolla a terra e muore davanti casa

Si è accasciato a terra ed è morto senza che nessuno potesse far nulla. E’ stato presumibilmente stroncato da un malore un uomo di Agrigento deceduto mentre faceva jogging all’interno del parco comunale di villa Bonfiglio, al viale della Vittoria, ad Agrigento. L’uomo è morto tra lo shock di chi in quel momento si è trovato a passare da quel tracciaro, tra l’altro molto frequentato dagli amanti di corse e camminate, e si è trovato ad assistere alla scena di una persona che si accasciava davanti ai propri occhi. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.