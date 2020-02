Il tragico incidente di San Leone, procura dispone autopsia su 32enne

Il pubblico ministero Sara Varazi ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso del 32enne di Agrigento, Giuseppe Terrosi, morto nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, in via Teatro Tenda, fra il viale Cannatello e San Leone.

Ad eseguire l’esame autoptico il medico legale Sergio Cinque. In mattinata il Gip del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco interrogherà l’automobilista quarantanovenne Maurizio Modica, arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

L’indagato, che ha nominato come difensore l’avvocato Teresa Alba Raguccia, aveva un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla legge.