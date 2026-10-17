Un inseguimento iniziato lungo la Statale 640 e terminato nel cuore del quartiere di Fontanelle, tra viale Sicilia e via Alessio Di Giovanni. È lo scenario da film vissuto ad Agrigento, dove i poliziotti della Squadra Mobile della Questura, con il supporto degli agenti della sezione Volanti, hanno tratto in arresto due giovani: si tratta di Giovanni Di Maria, 26 anni, e Faisal Haouari, 34 anni. Entrambi dovranno adesso rispondere dell’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale.

Tutto ha avuto inizio quando i due, a bordo di un’autovettura, non si sono fermati all’Alt imposto dalla polizia. Durante la fuga per seminare i poliziotti, i fuggitivi hanno tentato di disfarsi di una grossa somma di denaro, lanciandola direttamente dall’abitacolo. Gli agenti sono riusciti a recuperare e sequestrare da terra ben 9.600 euro in contanti, suddivisi meticolosamente in tre mazzette: due da 3.500 euro e una da 2.600 euro.

La successiva perquisizione del mezzo ha fatto emergere ulteriori elementi sospetti, tra cui la presenza di tracce di polvere bianca. Ma il vero e proprio giallo è scattato sul luogo in cui si è conclusa la corsa: durante i rilievi, gli agenti hanno scoperto e repertato numerosi bossoli nascosti sotto un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Al momento, quest’ultimo ritrovamento è stato rubricato a carico di ignoti e non è stato contestato ai due arrestati.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp