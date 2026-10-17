De Luca replica a Sodano e rilancia: «Amministrare significa programmare». Nel mirino il bilancio 2026

Il sindaco di Taormina risponde alle osservazioni sulla sua comunicazione social, rivendica il percorso di risanamento delle baraccopoli di Messina e annuncia una visita istituzionale ad Agrigento. Poi chiede chiarimenti sull’iter del bilancio comunale.

AGRIGENTO – Dalla comunicazione sui social alla gestione amministrativa, passando per il risanamento delle baraccopoli di Messina e la programmazione finanziaria del Comune di Agrigento. Cateno De Luca replica al sindaco Michele Sodano e allarga il confronto ai temi dell’attività amministrativa, annunciando anche l’intenzione di effettuare una visita istituzionale a Palazzo dei Giganti.

Al centro della risposta c’è innanzitutto la questione della comunicazione social, sulla quale Sodano aveva espresso le proprie osservazioni. De Luca rivendica il ruolo che ricopre non soltanto come sindaco di Taormina, ma anche come leader politico nazionale.

«Il collega Sodano si è preso la briga di contare i miei post sui social, ma dimentica un dettaglio: oltre a essere sindaco di Taormina, sono il leader di un partito nazionale», dichiara.

Per De Luca, il punto non sarebbe il numero delle pubblicazioni, ma il loro contenuto. «Il punto non è quanti post si pubblicano, bensì cosa si comunica. Io racconto fatti, provvedimenti, azioni amministrative e risultati raggiunti», aggiunge, rivendicando il valore della comunicazione come strumento per raccontare l’attività istituzionale e i risultati conseguiti.

Il precedente di Messina e il risanamento delle baraccopoli

Nella sua replica, De Luca richiama anche l’esperienza maturata alla guida del Comune di Messina, soffermandosi sugli interventi avviati per affrontare la storica emergenza delle baraccopoli.

Il sindaco di Taormina attribuisce alle ordinanze adottate nell’agosto del 2018 un ruolo importante nel portare la questione all’attenzione nazionale e nel favorire il successivo percorso normativo.

«Le ordinanze che ho adottato nell’agosto del 2018, appena due mesi dopo il mio insediamento, hanno portato il caso all’attenzione nazionale, creando le condizioni per arrivare alla legge speciale approvata dal Parlamento», sostiene.

De Luca rivendica quindi il lavoro svolto durante il mandato messinese e respinge quella che considera una lettura riduttiva della propria attività amministrativa.

«Ho avviato un percorso che ha segnato una svolta nella storia del risanamento di Messina. Sono fatti, non slogan elettorali», afferma.

L’annuncio: visita istituzionale ad Agrigento

Il confronto con Sodano potrebbe proseguire anche di persona. De Luca riferisce di non essere riuscito a incontrare il collega nella giornata precedente per un caffè, ma annuncia la propria disponibilità a recarsi al Comune di Agrigento per un confronto sulle questioni amministrative.

«Prendo comunque l’impegno di effettuare una visita istituzionale al Comune di Agrigento, per confrontarci sulle principali questioni amministrative e, se lo riterrà utile, mettere a disposizione qualche suggerimento maturato attraverso la mia esperienza», dichiara.

L’iniziativa, se confermata, potrebbe rappresentare un’occasione di confronto tra amministratori su problemi, strumenti di gestione e scelte strategiche per il governo degli enti locali.

Bilancio 2026, De Luca chiede a Sodano di fare il punto

Il passaggio più incisivo della replica riguarda però la situazione finanziaria del Comune di Agrigento. De Luca richiama il tema della programmazione e del rispetto delle scadenze contabili, chiedendo chiarimenti sullo stato dell’iter del bilancio di previsione.

«Un buon amministratore si distingue innanzitutto per la capacità di programmare e rispettare le scadenze contabili», afferma.

Il sindaco di Taormina auspica che l’amministrazione agrigentina abbia già avviato il percorso relativo al bilancio di previsione 2027-2029 e, allo stesso tempo, solleva interrogativi sul documento contabile del 2026.

«Considerato che dalle informazioni pubblicamente disponibili non risulta ancora approvato il bilancio 2026, sarebbe interessante conoscere a che punto sia l’iter», dichiara De Luca.

Si tratta di un’affermazione che richiede un riscontro negli atti ufficiali dell’ente. Per definire con precisione lo stato della procedura occorre infatti verificare i provvedimenti adottati e le eventuali deliberazioni degli organi comunali competenti.

La questione del bilancio diventa così un ulteriore terreno di confronto tra i due amministratori, con De Luca che richiama la necessità di garantire una gestione fondata sulla pianificazione e sulla capacità di tradurre gli obiettivi in risultati concreti.

Il messaggio conclusivo è affidato a una frase che sintetizza la sua posizione: «Perché amministrare significa programmare, decidere e produrre risultati».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp