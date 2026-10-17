Non si ferma la linea dura del Comune di Favara contro i furbetti dei rifiuti. Due persone sono state individuate, sanzionate e denunciate dalla polizia locale dopo essere state colte a fare una vera e propria discarica a cielo aperto. Il fatto, che ha suscitato profonda indignazione nella comunità, è avvenuto in pieno giorno e nel cuore del centro cittadino.

A colpire negativamente è anche il profilo dei trasgressori: si tratta infatti di due persone di età avanzata che, con assoluta disinvoltura, hanno deliberatamente deciso di abbandonare sulla sede stradale ben dieci sacchi di spazzatura, violando qualunque regola di civiltà e rispetto del territorio. L’operazione rientra nel potenziamento dei controlli ambientali portati avanti dall’amministrazione comunale.

Durissima la reazione del sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che ha voluto lanciare un messaggio chiaro a tutta la cittadinanza: «Qualcuno non ha capito che il vento è cambiato grazie a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni insieme agli assessori Mossuto e Attardo, e chi oggi insozza la nostra città paga la propria deliberata volontà di essere un incivile. Voi continuate a farlo, e noi continueremo a multarvi».

Le due persone dovranno adesso rispondere delle pesanti sanzioni previste dalla legge e della conseguente denuncia. I controlli, fanno sapere dal Comune, proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni per tolleranza zero contro il degrado urbano.

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