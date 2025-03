Incontro tra i componenti del “Comitato Civico Aeroporto ed Infrastrutture della Fascia Centro Meridionale della Sicilia” e il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, nella mattinata di ieri presso la Prefettura di Agrigento. “L’incontro- scrive il Presidente del Comitato, Angelo Principato – è stato utile per discutere lo status operativo- progettuale inerente lo scalo aeroportuale della Fascia Centro Meridionale della Sicilia. Fondamentale sono stati l’ascolto, la comprensione e l’ attenzione da parte del Prefetto, che – spiega Principato – ha assicurato un approfondimento dell’iter istruttorio. A tal proposito – ha concluso Principato – esprimiamo gratitudine per la disponibilità e per l’accoglienza concessaci da parte del rappresentante dell’Autorità Centrale”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp