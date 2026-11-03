È stata una giornata di straordinaria bellezza e profondo affiatamento quella vissuta dall’ Inner Wheel Club di Agrigento, sabato scorso 31 ottobre, in occasione della visita ufficiale della Governatrice del Distretto 211, Maria Rita Pillitteri Moscato, accompagnata dalla Segretaria distrettuale, Giovanna Gianquinto Grippi. Un incontro autentico, guidato dal piacere dello stare bene insieme e dalla condivisione di valori comuni.

​Il percorso è iniziato nel cuore della città con l’accoglienza in Piazza Pirandello e una visita suggestiva al Teatro Luigi Pirandello, sapientemente illustrato da Giovanni Mantese, a cui è stato rivolto un caloroso ringraziamento. La mattinata si è conclusa con lo sguardo rivolto al meraviglioso panorama della Valle dei Templi e del nostro mare dalla Piazzetta Belvedere dove è presente un binocolo del Rotary.

​I lavori assembleari sono stati ospitati nella cornice del “Baglio della Luna”.

La Presidente ha illustrato le numerose attività svolte e i prossimi appuntamenti in programma, che hanno ricevuto il vivo compiacimento e l’approvazione della Governatrice, anche con preciso riferimento all’Inner Wheel Day, evento distrettuale che si terrà ad Agrigento il prossimo 10 gennaio 2027, con un programma condiviso.

Presentato ​il Progetto Didattico per le Scuole: “Il Patto delle Dee all’ombra della Valle: da Demetra a Giunone, alle Maestre di frontiera; l’arte millenaria di nutrire e difendere chi è fragile”. Un’iniziativa accolta con grande plauso dalle Istituzioni culturali e scolastiche territoriali, pensata dal Club per educare i giovani alla cura, alla gentilezza e al rispetto dei più deboli senza prevaricazioni.

​A seguire, sono state presentate le iniziative contro la violenza di genere, quindi, Orange the World: con l’illuminazione degli ulivi al Tempio di Giunone insieme al Soroptimist e un Convegno Interclub insieme al Lions Agrigento Host ed altre Associazioni.

​A rendere ancora più speciale questo incontro è stato l’omaggio alla Governatrice e alla Segretaria: due meravigliose borse sartoriali realizzate con maestria dalla Past President Lea Provenzani Ceserani, grazie ad un’idea della Presidente del Club che ha tenuto conto delle sue doti artigianali. Dunque, sotto l’etichetta originale dell’Inner Wheel Club di Agrigento, è stato dato l’avvio al brand ” INNER WHEEL CLUB DI AGRIGENTO – Le Borse di Lea”, simbolo di eleganza e creatività.

​A conclusione dei lavori, la Governatrice ha pure consegnato gli attestati di merito alle socie che, con grazia e generosità, hanno sfilato come “Modelle per un giorno” nel Gran Défilé di Beneficenza a favore della Casa Missionaria “Porta Aperta” di Suor Mariagrazia. Un ringraziamento speciale è stato rivolto, dalle socie, al consorte della Governatrice per avere immortalato, con sensibilità e amicizia, i momenti più intensi della giornata.

​La Visita si è conclusa in un clima di gioiosa convivialità con il pranzo e il taglio della artistica torta “INNER”.

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