La liquirizia come risorsa per l’agricoltura biologica, la ricerca scientifica e lo sviluppo sostenibile del territorio. Saranno questi i temi al centro del “Middle Meeting di Progetto” del progetto Ambrosia, in programma il 5 e 6 novembre tra Agrigento e Canicattì. La prima giornata dei lavori comincerà alle 14:30 nella sala del Consiglio dell’Ente Parco della Valle dei Templi con i saluti del direttore del Parco, Roberto Sciarratta, proseguirà alle 16:30 a Casa Sanfilippo e sarà dedicata al coordinamento scientifico e amministrativo del progetto, con la presentazione dello stato di avanzamento delle attività e dei risultati raggiunti nei primi due anni di lavoro.

Ricercatori e partner illustreranno gli studi condotti sulla Glycyrrhiza glabra, le innovazioni nei processi di estrazione dei composti bioattivi, le attività di caratterizzazione degli estratti e le valutazioni relative ai loro effetti biologici e alla biodisponibilità. I lavori offriranno inoltre un’importante occasione di confronto con il territorio grazie alla partecipazione di rappresentanti del mondo agricolo, della scuola, dell’informazione e della ricerca. Tra gli interventi previsti figurano quelli del Biodistretto – Distretto del Cibo Bio Slow Pane e Olio, dell’istituto scolastico Galilei di Canicattì e di Italia Bio.

La seconda giornata si svolgerà invece dalle 10:30 nella sede di via Pirandello dell’istituto Galilei a Canicattì e coinvolgerà soprattutto gli studenti anche con attività di divulgazione. Attraverso incontri, momenti interattivi e testimonianze dirette dei ricercatori, i giovani potranno conoscere più da vicino il progetto Ambrosia, le caratteristiche botaniche della liquirizia e le opportunità di valorizzazione sostenibile di questa coltura. All’iniziativa sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti degli Ordini professionali del comparto agricolo, favorendo il dialogo tra ricerca, formazione e imprese.

“La liquirizia non è soltanto una pianta, ma una risorsa che appartiene alla storia agricola della Valle dei Templi e dell’intero territorio agrigentino – afferma Valeria Guarrasi del CNR e responsabile scientifico del progetto – Con il progetto Ambrosia vogliamo valorizzarne le potenzialità attraverso la ricerca, l’innovazione e la collaborazione tra partner scientifici e produttivi. Coinvolgere gli studenti e il mondo delle professioni significa investire sulle nuove generazioni e creare le condizioni affinché questa coltura possa rappresentare una concreta opportunità di sviluppo sostenibile per il futuro”.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto e rafforzare il dialogo tra ricerca, imprese agricole e mondo della formazione, con l’obiettivo di promuovere modelli produttivi sostenibili e nuove prospettive di sviluppo per la filiera della liquirizia biologica.

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