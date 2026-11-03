Dovrà presentarsi il prossimo primo dicembre davanti al Giudice di Pace di Agrigento un cinquantunenne agrigentino, accusato di lesioni personali e minacce ai danni di due donne. Il decreto di citazione a giudizio è stato firmato dal viceprocuratore onorario Salvatore Caradonna. I fatti al centro del processo risalgono all’11 settembre del 2024.

Secondo la ricostruzione della Procura, l’uomo avrebbe aggredito le due vittime nel corso di un unico episodio: nello specifico, avrebbe colpito la prima donna con un violento calcio al volto e avrebbe aggredito la seconda graffiandola a un braccio, provocando a entrambe lesioni di diversa entità. L’azione violenta non si sarebbe fermata all’aggressione fisica.

Sempre secondo l’ipotesi accusatoria, il cinquantunenne avrebbe successivamente rivolto pesanti minacce a entrambe le donne. L’imputato affronterà l’udienza in tribunale difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato.

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