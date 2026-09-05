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Ieri sera la suggestiva cornice di Casa Sanfilippo ha fatto da sfondo a “Il tempo della rinascita”, un evento straordinario organizzato dall’Inner Wheel Club di Agrigento, guidato dalla presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni, che, davanti ad una sala gremita, onorata, con autentica gioia ha toccato le corde più intime dei presenti in un’atmosfera carica di pura emozione ed ammirazione. L’incontro si è svolto alla presenza delle massime autorità dei Club service locali, tra cui ANDE, FIDAPA, LIONS, KIWANIS, della Associazione Telefono Aiuto, e dell’ AGORA’ MUNDI con la presidente del corso di laurea di Mediazione Linguistica, che la presidente ha ringraziato calorosamente per la partecipazione. Tutto ha avuto inizio con il saluto della segretaria del Club Costanza La Gaipa Gacioppo e, dopo il saluto istituzionale della Presidente la giornalista Margherita Trupiano ha guidato la serata commentando sapientemente i momenti in cui la docente Ornella Di Fede ha dialogato a fondo con l’autrice Valeria Mancarella, svelando i segreti e le ispirazioni dietro i suoi racconti inediti. Le pagine delle opere di Valeria Mancarella, vibranti di vita e di speranza, hanno poi preso il volo grazie alle interpretazioni appassionate e intense di Laura Di Fede e Francesco Broccato, capaci di trasmettere al pubblico ogni singola sfumatura dei testi. A rendere l’evento ancora più magico e avvolgente sono state le sublimi, ricercate e colte armonie del prestigioso coro “Mikrokosmos Vocal Ensemble”, che ha saputo tessere un connubio perfetto tra musica e letteratura sotto la guida illuminata del Maestro Direttore Alfonso Lo Presti e con il prezioso, impeccabile accompagnamento del Maestro Marisa Bonfiglio, regalando a tutti una serata indimenticabile in cui l’arte si è fatta autentico soffio di rinascita.

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