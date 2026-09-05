L’Akragas vuole cambiare la storia del primo turno di Coppa Italia e conquistare la qualificazione. Domenica 6 settembre, alle ore 17, i biancazzurri affronteranno l’Unitas Sciacca al “Totò Russo” di Aragona nella gara di ritorno, con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta dell’andata e dare continuità al percorso di crescita della squadra.

Alla vigilia della sfida, Fabrizio Cammarata non nasconde il dispiacere per il mancato debutto all’Esseneto, ma chiede ai suoi di concentrarsi esclusivamente sul campo. «È un peccato perché anche noi aspettavamo di giocare la prima partita all’Esseneto. Sappiamo che sarebbe potuta venire tanta gente e ci avrebbe fatto piacere giocare davanti al nostro pubblico. È soltanto rimandato di una settimana. Adesso giocheremo ad Aragona contro lo Sciacca e proveremo a ribaltare il risultato, cercando di fare una buona prestazione».

L’Akragas arriva all’appuntamento dopo una settimana utilizzata soprattutto per lavorare sugli aspetti che non hanno funzionato nella gara d’andata. «È stata una settimana abbastanza serena – spiega Cammarata –. Abbiamo lavorato come dovevamo e cercato di correggere gli errori commessi domenica scorsa. Adesso dobbiamo cercare di non ripeterli».

Il tecnico torna in particolare sulle ripartenze concesse allo Sciacca, uno degli aspetti sui quali la squadra ha lavorato maggiormente. «La partita dell’andata è stata equilibrata. Forse abbiamo subito delle ripartenze che non avremmo dovuto concedere e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Siamo comunque all’inizio e sono sicuro che domenica i ragazzi vorranno rifarsi».

Una partita che rappresenta quindi un altro banco di prova per un’Akragas ancora in costruzione, ma chiamata già a inseguire un risultato importante. Per superare il turno serviranno maggiore attenzione e concretezza contro uno Sciacca che arriverà ad Aragona con il vantaggio maturato nella prima sfida. Intanto Cammarata potrà contare su un volto nuovo. Giovanni La Rosa, arrivato in settimana, sarà a disposizione per la gara di domenica.

«La Rosa è arrivato questa settimana e sarà a disposizione. Per quanto riguarda l’attaccante, arriverà nel fine settimana e speriamo possa essere pronto dalla prossima». L’obiettivo immediato, però, non cambia: provare a ribaltare il risultato dell’andata e conquistare il passaggio del turno, prima di proiettarsi sull’esordio in campionato e, salvo ulteriori intoppi nell’iter autorizzativo, sul tanto atteso ritorno all’Esseneto.

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