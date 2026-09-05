SAN LEONE. SAN LEONE. Da almeno una settimana proseguono i lavori per ripristinare la rete fognaria nella località balneare agrigentina. Sulla strada davanti a piazzale Giglia è stata scavata un’enorme buca e il tratto è stato naturalmente chiuso al traffico.

La chiusura dell’accesso all’inizio di via Nettuno, in direzione del viale delle Dune, costringe chi deve raggiungere lidi e abitazioni della zona a utilizzare le strade interne. Il problema, secondo quanto segnalato da alcuni residenti, è la mancanza di indicazioni chiare sui percorsi alternativi.

Gli automobilisti che non conoscono la viabilità interna finirebbero spesso per imboccare le strade contromano, creando situazioni di pericolo e ulteriori disagi per chi abita nella zona.

La questione è stata già rappresentata al sindaco Michele Sodano da un cittadino, che ha chiesto l’installazione di un’apposita segnaletica:

«A causa dei consistenti lavori, probabilmente via Nettuno in direzione del viale delle Dune resterà chiusa ancora per diversi giorni. Sarebbe opportuno indicare agli automobilisti, attraverso appositi cartelli, il percorso da seguire. Allo stato attuale, non conoscendo le strade interne, continuano a percorrerle contromano, con evidenti rischi per la sicurezza».

Il sindaco avrebbe ringraziato per la segnalazione, ma, secondo il residente, a oggi non sarebbe cambiato nulla.

A intervenire è anche MareAmico Agrigento, che sintetizza così la situazione: «Nulla di nuovo per le fogne di San Leone». Le immagini diffuse dall’associazione documentano la presenza di escavatori e autospurgo impegnati nell’area interessata dal guasto.

Più dura la presa di posizione di Giovanni Catalano, che chiede controlli sulla qualità delle acque marine:

«Vorremmo che Arpa e Asp effettuassero dei prelievi nel mare di San Leone, considerati i problemi alla rete fognaria. C’è un tratto di mare che, a nostro avviso, deve essere controllato urgentemente. San Leone non è mai stata così abbandonata».

Al momento, tuttavia, non risultano elementi ufficiali che attestino uno sversamento in mare. Proprio per questo i cittadini chiedono verifiche da parte degli organismi competenti, in modo da escludere eventuali rischi ambientali e sanitari.

Due, dunque, le richieste rivolte alle istituzioni: predisporre immediatamente una segnaletica adeguata per i percorsi alternativi e valutare l’esecuzione di campionamenti delle acque, facendo chiarezza sulle conseguenze del guasto alla rete fognaria.

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