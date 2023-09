Questa mattina, il Liceo Classico e Musicale Empedocle ha dato il benvenuto ai suoi nuovi studenti con una cerimonia di accoglienza, presieduta con entusiasmo dalla dirigente Marika Helga Gatto. Gli studenti ginnasiali, accompagnati dai loro familiari, sono stati accolti con calore in una giornata che ha segnato l’inizio di un nuovo percorso scolastico all’insegna delle speranze e delle aspettative.

La dirigente Marika Helga Gatto ha pronunciato parole significative, delineando le linee guida per questo nuovo anno scolastico e proiettando lo sguardo verso il futuro. Un futuro che, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, si prospetta ricco di importanti cambiamenti.

Uno dei cambiamenti chiave annunciati dalla dirigente è l’introduzione del “docente tutor”, che avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche con l’obiettivo di personalizzare l’istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori. Questo permetterà di focalizzare l’attenzione sui ragazzi che manifestano maggiori difficoltà, aiutandoli a recuperare il proprio percorso di apprendimento. Allo stesso tempo, i docenti tutor avranno il compito di valorizzare e potenziare le abilità e i talenti dei giovani studenti.

Un altro elemento fondamentale sarà il ruolo del “docente orientatore”, il cui compito sarà quello di guidare gli studenti nelle scelte educative e professionali. Questo approccio mira a consentire ai ragazzi di fare scelte che siano in linea con le loro aspirazioni, potenzialità e progetti di vita. Saranno informati sui diversi percorsi di studi e opportunità di lavoro, così da avere una visione completa delle opzioni disponibili, nel rispetto dell’autonomia degli istituti, degli studenti e delle loro famiglie. Accanto alla preside, tra gli altri, il direttore generale amministrativo Calogero Ministeri.

La dirigente ha sottolineato l’importanza di un ambiente scolastico in cui la motivazione, la gioia e la condivisione siano al centro dell’apprendimento. Ha evidenziato come l’istruzione non debba essere vista come un compito arduo, ma piuttosto come un’opportunità per scoprire il proprio potenziale e sviluppare le proprie abilità. In questo contesto, ha invitato gli studenti a partecipare attivamente alle attività extracurriculari, tra cui il progetto del giornale d’istituto, che è stato distribuito insieme a una sacca a ogni nuovo allievo.

Sotto la guida della dirigente Marika Helga Gatto, il Liceo Musicale Classico Empedocle sta vivendo un nuovo slancio e si conferma come l’istituto più ambito non solo dalla città ma anche dall’hinterland. Il suo piano formativo, ampio e diversificato, offre agli studenti la possibilità di studiare sia le materie classiche che intraprendere percorsi musicali e di archeologia. L’eredità dell’Istituto Tecnico Brunelleschi, con il padre della dirigente Marika come indimenticabile preside, si perpetua con nuove prospettive di crescita e successo. Inizia così un nuovo anno scolastico, con la promessa di un’educazione di qualità, orientata al futuro e aperta alle passioni e agli interessi degli studenti.