Sono partiti sabato 4 luglio in Sicilia i saldi estivi, che si protrarranno fino al 15 settembre. Una boccata d’ossigeno per tanti commercianti che arrivano a questo appuntamento dopo mesi estremamente difficili.
I soldi offriranno ai consumatori l’opportunità di acquistare prodotti di qualità a prezzi particolarmente convenienti.
In base alle stime elaborate sui dati nazionali di Confcommercio nell’Isola si prevede una spesa media di circa 170 euro per famiglia (75 euro pro capite), per un volume complessivo di acquisti di circa 350 milioni di euro.
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