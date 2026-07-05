Casteltermini ricorda uno dei suoi cittadini più illustri. In occasione del tricentenario della nascita di Giovanni Agostino De Cosmi (1726-1810), oggi, domenica 5 luglio si terrà una cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona d’alloro nella piazza che porta il suo nome.
L’iniziativa intende rendere omaggio al sacerdote, studioso e protagonista della riforma dell’istruzione pubblica nella Sicilia del Settecento, figura considerata tra i principali artefici del rinnovamento del sistema scolastico del Regno di Sicilia.
Il ruolo nella riforma della scuola
Dopo l’espulsione dei Gesuiti dal Regno di Sicilia, avvenuta nel 1767, De Cosmi fu chiamato a ricoprire un ruolo di primo piano nella riorganizzazione dell’istruzione pubblica. Partecipò alla definizione di nuovi modelli organizzativi della scuola e promosse la formazione degli insegnanti, contribuendo a gettare le basi di un sistema educativo più moderno.
Nel corso della sua attività ricoprì gli incarichi di deputato agli Studi e successivamente di Direttore generale degli Studi del Regno di Sicilia, contribuendo a delineare l’assetto dell’istruzione dell’epoca.
L’eredità culturale
Il nome di Giovanni Agostino De Cosmi resta legato al Piano delle Scuole Pubbliche, progetto innovativo che anticipò alcuni dei principi della scuola moderna, ponendo l’educazione al centro dello sviluppo civile e culturale della società.
“La commemorazione in programma a Casteltermini – spiega il presidente della Proloco “Chiuddia” Casteltermini, Carmelo Nicotra – rappresenta un’occasione per riscoprire una figura che ha lasciato un segno nella storia della pedagogia siciliana e per ricordare il valore del suo contributo alla crescita dell’istruzione pubblica”.
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