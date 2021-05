Sono iniziati i lavori di ripristino della fontana ”Maggiotto” all’interno di villa Casesa, ad Agrigento. “La fontana – assicura l’assessore Giovanni Vaccaro- sarà pienamente funzionale e illuminata, tornerà a zampillare di acqua e sarà videosorvegliata. Da assessore al decoro urbano, assieme all’amministrazione Miccichè, abbiamo come obiettivo prioritario rimettere in funzione e nella fruizione dei cittadini tutti i beni comunali che a oggi necessitano interventi di ripristino e messa in sicurezza. Agrigento sta cambiando rotta e con questa squadra e con i cittadini andremo avanti in questo processo di normalizzazione che è essenziale per la crescita cittadina.”