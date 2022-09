Inizia una nuova avventura per l’istituto “Agrigento Centro”

Inizia una nuova avventura per l’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” diretto da Rosetta Greco. Al via , questa mattina, 14 settembre, le lezioni per gli alunni delle prime classi di ogni ordine e grado. Laboratorio artistico-espressivo, d’informatica, scientifico, palestra, spazio lettura, laboratio artistico-espressivo: sono solo alcune delle offerte che arricchiscono la formazione degli studenti dei plessi che fanno parte dell’istituto comprensivo: la scuola primaria “G. Lauricella”, la secondaria “Pirandello” e il “Garibaldi” . “Il nostro Istituto- dice Rosetta Greco- ha costruito proficui rapporti di collaborazione con diversi enti, istituzioni e associazioni presenti sul territorio, al fine di condividere scelte e responsabilità educative e creare le sinergie atte a sviluppare nei giovani positivi valori di cittadinanza e di appartenenza. Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra la scuola e la famiglia segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni”. Il patto viene congiuntamente sottoscritto dal dirigente scolastico e dai genitori, al momento dell’iscrizione dell’alunno, per sottolineare le responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono, ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali.

