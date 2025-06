Un trentottenne bracciante agricolo, residente in un comune della provincia, è ricoverato in gravi condizioni, in Rianimazione all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per aver ingerito antiparassitari. I medici lo hanno sottoposto a tutte le terapie necessarie. Si è trattato di un tentativo di togliersi la vita, verosimilmente, a causa di problemi di natura economica. Indagano i carabinieri.

