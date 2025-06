Ad Agrigento in piazza Marconi è stato inaugurato un pannello digitale intitolato “La città del Mito. Racconti leggendari di Agrigento”, in presenza, tra gli altri, del sindaco, Francesco Miccichè, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gioacchino Alfano, il dirigente scolastico dell’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, Luigi Costanza, docenti, collaboratori e gli studenti che hanno partecipato al progetto ideato e promosso dalle classi prime del plesso “Federico Il” dello stesso Istituto “Montalcini”, con il patrocinio non oneroso del Comune di Agrigento e della Fondazione “Agrigento 2025”.

Il progetto, a cura delle docenti di lettere Teresa Rizzo e Mariangiola Filippazzo, della docente d’inglese Mariella Terrana e dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione, Angelo Prato, consiste in undici percorsi, in lingua italiana e inglese, che raccontano i miti e le leggende della città di Agrigento come “Il mito di Empedocle”, “Il Toro di Falaride”, “La leggenda del Mandorlo in Fiore” e “La leggenda di San Gerlando e il drago”, che potranno essere scoperti tramite appositi QR code.

Le strutture dei pannelli sono state omaggiate dalla ditta Ferro Arredo Srls. Oltre che in Piazza Marconi, un altro pannello è stato collocato in Piazza don Minzoni, e un altro è previsto all’infopoint di Porta di Ponte, alla libreria “Il Mercante di Libri” di via Atenea, e nell’atrio del Palazzo di Città.

In proposito il sindaco Miccichè commenta: “Un plauso agli alunni, ai docenti, al Dirigente Scolastico, Luigi Costanza, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa con passione e creatività, mettendo in risalto i miti e le leggende del patrimonio storico, culturale e artistico della nostra Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025. E’ uno strumento importante per cittadini e turisti che potranno approfondire e scoprire le bellezze del territorio”.

