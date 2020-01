Infrastrutture e viabilità, sabato di protesta ai piedi della Valle dei Templi

«Gente indignata in strada». È questo lo slogan scelto dal cartello sociale costituito dall’ufficio di Pastorale sociale della Curia arcivescovile di Agrigento e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per la «marcia dei sindaci» di questo sabato 25 gennaio. Il corteo, secondo programma, è partito alle 11, dalla rotonda Giunone ed arrivo alla rotonda «San Pietro» sulla strada degli scrittori, la statale 640 che collega Porto Empedocle con Caltanissetta.

Non si sono registrati disordini e tutto è stato pianificato in modo da non recare disagi alla circolazione. Erano presenti sindaci e politici, rappresentanti sindacali e tanti liberi cittadini.

«Una manifestazione di protesta – hanno detto gli organizzatori – per denunciare lo stato precario delle infrastrutture viarie e chiedere al governo nazionale e regionale di eliminare lo stato di isolamento in cui versa l’intera provincia. Alla manifestazione hanno dato la loro adesione tutti e 43 i comuni della provincia di Agrigento a cui si sono unite diverse associazioni e realtà sociali presenti sul territorio».

L’idea del Cartello Sociale, che oggi si è materializzata, era partita proprio dalle colonne di questo giornale. In vista delle amministrative del 2020, scriveva il nostro editorialista Salvatore Pezzino in un articolo dal titolo “Ad Agrigento serve rilanciare un cartello sociale per la rinascita della città”,ogni giorno che passa fa registrare annunci di nuove candidature alla carica di sindaco di Agrigento. Un fenomeno che ha assunto delle caratteristiche precise che sanciscono oramai come il ruolo dei partiti risulti sempre meno incisivo sulle scelte che riguardano il personale che aspira a guidare il governo locale. Si tratta purtroppo di dinamiche che non aiutano ad avvicinare i cittadini alla politica e alle scelte che li riguardano e che espongono le candidature o le autocandidature ad un gioco al massacro che mette sulla graticola ogni nome esponendolo a critiche anche pregiudiziali”. (Qui l’articolo completo)

