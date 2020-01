Controlli e indagini di polizia, arrestate tre persone e altre quatto denunciate

Tre persone arrestate, quattro denunciate a piede libero, e altre 5 segnalate per questioni amministrative, dalla polizia di Stato, in ambito cittadino e provinciale.

Gli agenti hanno notificata a carico di M.A., 38 anni, residente in Agrigento, l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con la quale, è stata disposta l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in sostituzione della misura della detenzione domiciliare.

E in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, è stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare V.C., 45 anni, il quale dovrà espiare la pena di 1 anno di reclusione, per il reato di oltraggio a Pubblico ufficiale.

Sempre in esecuzione di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, è stata sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare R.S., 33 anni, il quale deve espiare la pena di 4 mesi di reclusione per i reati di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.