La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa, per un trentacinquenne di Sciacca che aveva percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza dichiarando il falso sui requisiti di residenza.
I giudici hanno respinto il ricorso della difesa confermando le decisioni del Tribunale di Sciacca e della Corte d’Appello di Palermo, basandosi sulle prove documentali dell’ufficio di stato civile.
All’imputato sono stati inflitti anche il pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
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