Oggi è stato presentato il collegamento ferroviario diretto tra Agrigento e l’aeroporto di Palermo. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha inviato un messaggio scritto. “La politica, a tutti i livelli, ha il dovere della concretezza -scrive Salvini -. Soprattutto in territori come la Sicilia che da tempo attendono risposte, anche e soprattutto sul fronte infrastrutture e trasporti. È con questa consapevolezza che voglio ricordare i 4mila cantieri tra stradali e ferroviari in tutta Italia e gli investimenti senza precedenti da Sud a Nord”.

“In particolare – continua il ministro -, la Sicilia sarà protagonista di un piano multimiliardario che garantirà la presenza di treni ad alta capacità. Sono questi progetti, e realtà come la nuova linea che inauguriamo oggi tra Agrigento e l’aeroporto di Palermo, che rendono ancora più urgente il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia che avvicinerà l’isola all’Europa. Nello specifico: 28 miliardi di euro pianificati per strade e autostrade in Sicilia e in Calabria, 47 miliardi in totale per le reti ferroviarie”.

“In Sicilia sono previsti investimenti per circa 15 miliardi di euro, con particolare attenzione alle strade statali di collegamento, alle tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e ai lavori dell’autostrada Siracusa – Gela. Per la rete ferroviaria, sono programmati investimenti per 13 miliardi. Siamo determinati a utilizzare tutte le risorse, anche europee, pur di recuperare decenni di immobilismo. Inaugurazioni come quella di oggi – conclude Salvini – sono la migliore risposta alle richieste dei cittadini. I siciliani meritano fatti: facciamo e faremo di tutto per dimostrarci all’altezza”.