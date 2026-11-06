Avvicendamento ai vertici delle fiamme gialle agrigentine. Nei prossimi giorni il colonnello Antonino Sciabarrà lascerà il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, reparto in cui ha prestato servizio nell’ultimo anno, per assumere il prestigioso incarico di Capo Centro della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) di Reggio Calabria.

Agrigentino di 55 anni, l’Ufficiale vanta una carriera spiccatamente operativa. In passato ha guidato i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Siracusa e Caltanissetta, i Baschi Verdi di Palermo e ha ricoperto incarichi strategici a Milano e Torino. Sotto la sua direzione sono state condotte delicate indagini contro le infiltrazioni mafiose nell’economia, frodi fiscali e traffici di stupefacenti.

Il comandante provinciale, colonnello Gabriele Baron, insieme a tutto il personale del reparto, ha espresso il proprio ringraziamento a Sciabarrà per il lavoro svolto nel territorio agrigentino, formulandogli i migliori auguri per il nuovo e delicato incarico investigativo.

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