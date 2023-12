Per Agrigento pesano gli infortuni, al Pala Asti non si passa

Al Pala Asti, Agrigento dimostra di essere tutt’altro che una squadra in crisi. Nonostante l’assenza del capitano Albano Chiarastella, e la perdita per infortunio di Polakovich nel secondo quarto, la squadra mostra segnali incoraggianti di crescita e gioca con determinazione. Gli infortuni però pesano ed alla fine la spunta Torino.

Per Agrigento sono un dinamico Morici, un energico Meluzzi ed il solito Abrosin ad andare in doppia cifra. Dall’altra parte, Poser e Pepe portano la squadra di casa a segnare in doppia cifra.

La prima frazione è equilibrata, con la Fortitudo che tiene testa alla squadra di casa. Cohill inizia bene, segnando i suoi primi due punti. Una tripla di Ambrosin porta Agrigento sul 5-0. Non è un’illusione, la Moncada è determinata. Torino risponde con De Vico, e si procede punto a punto, senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il largo.

Agrigento rimane in partita anche nella seconda frazione, grazie alle triple di Ambrosin, Morici e Caiazza. Torino, che ha la miglior percentuale da 2 punti del girone, conferma la sua capacità in questo ambito. Si arriva alla pausa sul punteggio di 36 a 32 a favore di Torino.

Al ritorno in campo, Agrigento cerca di prendere il controllo della partita, ma la sfida rimane equilibrata. Meluzzi e Ambrosin segnano triple cruciali, e il terzo quarto si chiude con il punteggio di 58-57 a favore di Agrigento.

È nel finale che Agrigento si scontra con le difficoltà. La squadra di Pilot accusa stanchezza ed è costretta a cedere terreno.

Per i biancazzurri, il prossimo turno è domenica 17 al PalaMoncada, dove ospiteranno Casale Monferrato in una sfida cruciale per la lotta per la salvezza.

Foto