Fermato per un controllo stradale ha minacciato i carabinieri e si è rifiutato di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico. I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno denunciato un 45enne saccense per violenza e minaccia a Pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’accertamento per il rilievo del tasso alcolemico.

L’uomo, nel pomeriggio dell’Immacolata, mentre era alla guida della sua auto in compagnia di un’altra persona è incappato, in un posto di controllo dei militari dell’Arma. Dopo un po’ ha dato in escandescenze e avrebbe minacciato e spintonato il personale in divisa, che gli stavano sequestrando l’auto.