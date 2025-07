Ben 30 alberi di ulivo sono stati tagliati, l’altra notte, in un terreno di proprietà di un consigliere comunale di Burgio. Su quella che sembrerebbe una vera e propria intimidazione stanno indagando i carabinieri. Ignoti malviventi si sono intrufolati nell’appezzamento di terreno, in contrada San Vito, a Burgio, riuscendo a tagliare trenta piante di ulivo. Il danno, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa tremila euro. A fare la scoperta è stato lo stesso proprietario, al quale non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai militari della locale stazione. Alcuni fatti simili, che però non sono in alcun modo legato all’ultimo episodio, negli ultimi mesi, sono avvenuti in diversi territori dell’Agrigentino.

