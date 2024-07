Agrigento, 17 luglio 2024 – Un incendio di sterpaglia al civico 75 di Via Acrone ha innescato un inferno di fuoco nel centro di Agrigento, bruciando tre auto e causando paura e rabbia tra i residenti. L’incendio si è propagato intorno alle 23, svegliando gli abitanti con esplosioni provenienti dalle auto in fiamme. Alcuni residenti, nonostante la serata caldissima con una temperatura vicina ai 30 gradi, erano già a letto.

Gli abitanti sono stati svegliati dal rumore e si sono affrettati a mettere in salvo le auto parcheggiate nella zona. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme. Poco dopo, una volta che l’incendio era sotto controllo, sono arrivati i carabinieri. Distrutte dalle fiamme una Peugeot 208, una Lancia Y e una Citroen C3. I residenti hanno lamentato lo stato di incuria in cui versa la zona, evidenziando che la scalinata che collega Via Acrone con Via Dante è invasa dalle sterpaglie.