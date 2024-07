La tartaruga “Caretta caretta” torna a nidificare nel territorio di Siculiana. Mercoledì 17 luglio, infatti, il personale del WWF, che gestisce la riserva naturale di “Torre Salsa”, ha riconosciuto e messo in sicurezza ben due siti di ovodeposizione. Il primo proprio sulla spiaggia di Torre Salsa, ai piedi della storica torre. Il secondo, invece, sulla spiaggia di Siculiana Marina, a pochi passi da “Monte Stella”. I siti rimarranno sotto osservazione fino al raggiungimento del giorno della schiusa. L’evento conferma come il mare e le spiagge di Siculiana siano ideali per questa importantissima specie che popola il Mediterraneo. L’invito delle autorità ai bagnanti rimane quello di prestare grande attenzione, soprattutto nelle prime ore del giorno, alle tracce che le tartarughe potrebbero aver lasciato sulla spiaggia, così da identificare e mettere in sicurezza i siti di ovodeposizione. Nel caso di individuazione di un presunto sito si consiglia di avvertire immediatamente la Guardia costiera, il WWF o le associazioni ambientaliste.