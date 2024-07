Alfa sta per arrivare ad Agrigento per un super concerto! Il 23 agosto, il giovane artista si esibirà alla “Live Arena” presso lo Sport Village in contrada Chimento, a pochi passi dalla strada della Mosella. Questa è la seconda data di una mini rassegna estiva che include anche il rapper Tony Effe, che si esibirà il 7 agosto (unica data in Sicilia).

Alfa, appena compiuti 24 anni, porterà sul palco la sua storia e le sue hit che hanno conquistato il pubblico. Cresciuto a Genova, ha iniziato con la chitarra e il pianoforte a soli 8 anni, ma è il rap la sua vera passione. Da adolescente timido e bullizzato, ha trovato riscatto nella musica, decidendo poi di lasciare la facoltà di medicina per dedicarsi completamente alla sua carriera musicale.

Successi di Alfa:

2018: Debutto con “Dove sei?”

Hit come “Prima o poi”, “Tempo al tempo”, “Testa tra le nuvole” e “Cin cin” (disco di platino)

“Wanderlust!” (disco d’oro)

Collaborazioni con Tecla in “Ti amo ma” e “Faccio un casino”

Tormentone estivo 2023: “Bellissimissima”

Sanremo 2024: “Vai!”

Il suo nuovo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” è già un successo e fa da colonna sonora al suo attuale tour.

Non perderti questo evento! I biglietti sono disponibili qui.