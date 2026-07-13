Un incendio è divampato in una palazzina di tre piani disabitata e in stato di totale abbandono. E’ successo, ieri notte, in via Reale nel centro storico di Favara. Le fiamme hanno provocato danni strutturali e danneggiato alcuni cavi elettrici dell’illuminazione pubblica stradale.

Ad accorrere sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che dopo alcune ore di lavoro hanno spento il rogo occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto i carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento e i loro colleghi della Tenenza di Favara. Quasi sicuramente dietro all’evento la mano di un piromane. Avviate le indagini.

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