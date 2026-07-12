AGRIGENTO. Il Comune di Agrigento entra ufficialmente nell’era dei social istituzionali. La Giunta municipale ha approvato l’attivazione dei profili dell’Ente su Facebook, Instagram e TikTok, aprendo anche alla possibilità di utilizzare in futuro ulteriori piattaforme digitali.

La delibera è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente esecutiva. L’obiettivo è quello di creare nuovi strumenti di comunicazione diretta con i cittadini, favorendo una maggiore diffusione delle informazioni sulle attività amministrative e sulle iniziative del territorio.

Informazione e partecipazione

I nuovi canali saranno utilizzati per comunicare servizi comunali, scadenze, avvisi pubblici, eventi, campagne istituzionali, emergenze e aggiornamenti sull’attività dell’amministrazione.

L’attivazione operativa degli account avverrà con successivi provvedimenti del dirigente competente, dopo le necessarie verifiche sul piano organizzativo, informatico e della tutela dei dati personali. Nel percorso saranno coinvolti il Responsabile della protezione dei dati, il Responsabile per la transizione digitale e il settore informatico del Comune.

Approvata anche la Social Media Policy

Contestualmente, la Giunta ha dato il via libera alla Social Media Policy dell’Ente, il documento che stabilisce criteri e modalità di gestione dei profili ufficiali.

I contenuti pubblicati dovranno rispettare principi di trasparenza, imparzialità e sobrietà istituzionale, con informazioni verificate e aggiornate. È previsto il divieto di utilizzare gli account comunali per finalità personali, politiche, elettorali o propagandistiche.

Regole per i commenti e tutela degli utenti

La policy disciplina anche la gestione delle interazioni con gli utenti. Saranno rimossi commenti offensivi, diffamatori, discriminatori, violenti, illeciti, contenenti dati personali, messaggi pubblicitari o contenuti classificabili come spam.

Nei casi più gravi o in presenza di violazioni reiterate, il Comune potrà procedere alla limitazione o al blocco degli utenti, garantendo comunque il diritto alla critica quando espresso in modo civile e pertinente.

Sicurezza e privacy

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza informatica. Gli accessi ai profili saranno nominativi e tracciabili, con il divieto di condividere credenziali tra operatori e l’obbligo di adottare sistemi di autenticazione a due fattori.

La delibera recepisce inoltre le disposizioni legate alla gestione dei dati statistici delle pagine Facebook e agli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Gdpr).

I social non sostituiranno i canali ufficiali

L’amministrazione chiarisce infine che i social avranno esclusivamente una funzione informativa e non sostituiranno gli strumenti istituzionali del Comune.

Per pratiche con valore legale, come istanze, reclami, diffide, richieste di accesso agli atti o comunicazioni formali, resteranno validi il protocollo dell’Ente, la Pec, l’Urp e gli altri canali ufficiali.

Con l’avvio dei nuovi profili digitali, il Comune di Agrigento punta dunque a una comunicazione più immediata e vicina ai cittadini, accompagnata però da regole precise per garantire correttezza, trasparenza e sicurezza.

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