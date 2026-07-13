E’ stato contattato telefonicamente da un individuo che qualificandosi per un sedicente poliziotto, è stato messo al corrente che ignoti malviventi avevano messo a segno una rapina in una gioielleria con l’utilizzo di un’autovettura intestata alla madre ottantenne. Quindi è partita la richiesta di preparare denaro e oggetti d’oro che sarebbero serviti per procedere alla comparazione. Vittima dell’ennesima truffa con il solito copione un 58enne disoccupato di Naro.

L’uomo ha consegnato a uno sconosciuto, presentatosi come collaboratore del finto agente, tutto quello che aveva in casa: monili d’oro e 11.000 euro in contanti. Il narese, una volta scoperto l’inganno, non ha potuto far altro che recarsi dai veri carabinieri quelli della Stazione di Naro dove ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per truffa. Indagini anche dei militari della sezione Operativa della Compagnia di Licata.

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