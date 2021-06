Due donne rubano in casa di una 90enne: spariti soldi e gioielli

Fingendosi di essere la nipote della signora del piano di sopra, ha chiesto gentilmente di recuperare le chiavi cadute sul balcone di casa. Una novantenne di Agrigento, ha fatto entrare la donna per recuperarle, lasciando la porta d’ingresso socchiusa. Proprio in quei pochi momenti un’altra donna è riuscita ad intrufolarsi nell’abitazione dell’anziana, ed ha trovato e portato via i gioielli, e il portafogli contenente alcune centinaia di euro.

Poi le due ladre si sono allontanate velocemente. E’ successo, in pieno giorno, nel quartiere di Fontanelle. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Con la banale scusa delle chiavi cadute nel balcone di casa della pensionata, le due sconosciute, entrambe di circa 40 anni, sono riuscite a mettere a segno il colpo.

Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo, e ricostruito l’episodio. Delle due donne al momento nessuna traccia. C’è il sospetto che ad entrare in azione possono essere state le stesse protagoniste, che avevano già derubato, con lo stesso “modus operanti”, un’anziana di Canicattì.