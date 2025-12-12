Ignoti ladri, nel corso delle ore notturne, hanno preso di mira i mezzi parcheggiati all’interno dell’isola ecologica comunale di San Biagio Platani. Una volta penetrati all’interno della struttura hanno portato via ben 60 litri gasolio, prelevandolo dagli autocompattatori.

La scoperta alle prime luci dell’alba, nell’esatto momento in cui i mezzi dovevano rimettersi al lavoro. Al responsabile della società gestore del servizio di raccolta rifiuti, non è rimasto altro da fare che presentare una denuncia per furto ai carabinieri della locale Stazione. E i militari dell’Arma adesso si stanno occupando delle indagini.

