Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada che dalla zona industriale di Agrigento porta alla provinciale 15 verso Aragona e Favara. A scontrarsi due autovetture: una Ford Focus e una Fiat Punto.

L’impatto è stato violento. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno preso in consegna i feriti. Per fortuna nulla di grave. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento si sono occupati dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp