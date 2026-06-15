Disposta l’autopsia sulla salma della bambina di 7 anni residente a Ravanusa, deceduta domenica pomeriggio sulla spiaggia di Marianello a Licata, dopo avere accusato un improvviso malore. L’esame autoptico chiarirà cosa abbia provocato la morte. Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando in acqua quando si sarebbe sentita male improvvisamente, accasciandosi sulla sabbia.

Subito dopo l’allarme sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare la bambina. Era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il corpicino della bambina è stato successivamente trasferito all’obitorio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Gli accertamenti medico-legali potranno stabilire con certezza le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella di un attacco cardiaco. La tragedia ha sconvolto le comunità di Licata e Ravanusa.

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