Le fiamme hanno avvolto una Nissan Qashqai, intestata ad una quarantenne di Agrigento. In poco tempo il rogo si è propagato, ed ha aggredito altri due mezzi: una Fiat Punto di proprietà di un pensionato sessantottenne e un ciclomotore Piaggio Liberty, di una cinquantatreenne. Tutto quanto si è verificato, verso le 2 della notte, in via Giolitti, a Porto Empedocle.

Scattato l’allarme, dopo la segnalazione al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento l’incendio, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto, sono accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile e della Stazione di Porto Empedocle. Completata l’opera di spegnimento, vigili del fuoco e militari dell’Arma hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio.

Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottiglie con residui di benzina. Le cause sono ancora da accertare. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine.

