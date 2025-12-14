Concorso di poesia in lingua siciliana “Serroy”: la Cna premia poeti, scuole ed eccellenze del territorio

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Concorso di poesia in lingua siciliana dedicato a Giuseppe Serroy, giunto alla nona edizione. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è in programma lunedì 15 dicembre alle ore 10:30, nell’auditorium dell’Istituto Nicolò Gallo di Agrigento, e rappresenta ormai un momento atteso e consolidato nel panorama culturale provinciale.

Il premio rende omaggio alla figura di Giuseppe Serroy, discendente di una famiglia di origini olandesi emigrata a Raffadali, intellettuale poliedrico: poeta, storico, medico, scienziato, politico e patriota antiborbonico, profondamente impegnato nella causa dell’Unità d’Italia e nella valorizzazione delle tradizioni popolari siciliane.

Ideato dal presidente emerito della Cna Pensionati di Agrigento, Francesco Curaba, il concorso è promosso in collaborazione con Cna provinciale di Agrigento, Cna Pensionati Sicilia e Cna Sicilia. Una giuria qualificata ha esaminato le numerose opere pervenute, giungendo alle classifiche finali dopo un attento lavoro di valutazione.

Per la sezione “Poesie”, il primo premio è stato assegnato a Giuseppe La Spina con “E’ Pasquasia”. Secondo posto ex aequo per Benedetta Caruso con “Chiantu d’amuri” e Giuseppe Macauda con “A Palummedda mia”. Terzo posto condiviso per Gerlando Natalello con “Lu scrusciu di lu mari” e Vera Di Francesco con “La me terra”.

Nella sezione “Racconti”, primo classificato Giovanni Celauro con “Na pirsuna di rispettu”, seguito da Mario Rizzocon “Strauliari gregni cu me patri” e Antonio Barracato con “Lu cuntu di me nannu”.

Ampio spazio anche alla sezione “Scuola”, che ha visto la partecipazione di due istituti. Per l’Ipia Fermi di Aragona, primo posto a Santo Mussuto (4 DMT) con “A paci”, secondo ad Alessandra Ferraro (4 DSS) con “D’amuri” e terzo alla classe 4 DMT con “I surfarara”. Per il Liceo Scientifico Politi di Agrigento, primo premio a Salvatore Cultrera e Giulia Criscenti (3 CSL) con “Sicilia bedda”, secondo posto alla classe 2 FLES con “O mari” e terzo alla classe ASUcon “Persi la speranza”.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre conferiti riconoscimenti speciali ai dirigenti scolastici: Giovanna Pisano(Istituto Nicolò Gallo), Milena Siracusa (Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi), Elisa Casalicchio (Ipia Fermi) e Luigi Costanza (Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini).

Come da tradizione, la Cna assegnerà anche le targhe al merito a personalità che si sono distinte nel territorio: il medico urologo e andrologo Fabio Castiglione, la ricercatrice ambientale Carla Di Natale e il compositore e regista teatrale Marco Savatteri. Le targhe alla carriera andranno invece alla poetessa Giuseppina Mira, alla pianista Elena Fretto e alla cantante Lea Vella, voce del gruppo Diapason.

Alla manifestazione prenderanno parte i rappresentanti della Cna a tutti i livelli: Giuseppe Gazziano e Lia Spallino(presidente e segretario Cna Pensionati Agrigento), Francesco Di Natale e Claudio Spoto (presidente e segretario provinciale), Raimondo Augello e Mario Filippello (presidente e segretario regionale dei Pensionati), e Piero Giglione, segretario di Cna Sicilia. L’introduzione e il coordinamento dei lavori saranno curati dal professore Francesco Curaba.

Ha confermato la propria presenza l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento, Marco Vullo. La cerimonia sarà arricchita da interventi artistici e musicali con Sandro Re, il gruppo Ensemble “I Ragazzi di Margherita” dell’Istituto Comprensivo Montalcini, il gruppo etno-folk Diapason e il maestro folk singer Gioacchino Marrella, in un intreccio di poesia, musica e identità che continua a dare voce alla lingua e alla cultura siciliana.

