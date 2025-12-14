Bruciano i cumuli di rifiuti di vario genere in una sorta di discarica abusiva a cielo aperto di via Gracale a Lampedusa. Tra i materiali bruciati è stato rinvenuto anche un motoveicolo di cui i carabinieri, accorsi sul posto per le prima indagini, non sono riusciti a risalire al proprietario.

Tempestivo e provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa, che sono riusciti a domare il rogo, prima ancora che potesse provocare ulteriori danni. Tutto quanto si è verificato ieri notte. Sono stati alcuni passanti a rivolgersi al 112.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, idranti ala mano hanno spento le fiamme. I carabinieri della Tenenza di Lampedusa, coordinati dalla Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini, per accertare le cause dell’incendio, e se confermato il dolo, risalire al piromane.

