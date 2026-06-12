Un incendio ha avvolto una Lancia Libra, intestata ad un operaio ventenne di Canicattì. Tutto quanto si è verificato, ieri notte, in via Ducezio a Canicattì. Scattato l’allarme, dopo la segnalazione al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del locale distaccamento. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme.

Sul posto accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile. Completata l’opera di spegnimento, vigili del fuoco, e militari dell’Arma hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottiglie con residui di benzina.

Si segue la pista dolosa anche se in mancanza di certezze non può essere escluso il fatto accidentale riconducibile ad un corto circuito.

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