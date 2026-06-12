Accoltellato alla testa la notte scorsa davanti l’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Un 37enne, che è risultato essere agli arresti domiciliari, è stato subito portato all’interno, visitato e medicato.

I medici in servizio gli hanno applicato più punti di sutura alla testa e lo hanno ricoverato. Delle indagini si stanno occupando i poliziotti del Commissariato di Canicattì e i loro colleghi della Squadra Mobile di Agrigento, che hanno ascoltato i sanitari e chi si è occupato del soccorso del ferito

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